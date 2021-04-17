Спорт

Какая боль: московское "Динамо" разгромило волгоградский "Ротор" - 3:0

Спорт 17.04.2021 18:36
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17.04.2021 18:36


Сегодняшний матч  «Ротора» с московским «Динамо» в рамках 26-ого тура первенства РПЛ закончился ожидаемым результатом – волгоградская команда с треском  проиграла очередную игру - 0:3. Как сообщает ИА «Высота 102», игроки «Динамо» в первом тайме перехватили инициативу  в игре и сразу стали задавать тон, а футболисты «Ротора» «сидели» в обороне. Волгоградцам удалось создать лишь несколько острых моментов, однако противник явно превосходил их по мастерству. Правда, в конце первого матча удача едва не улыбнулась волгоградскому клубу, когда игрок «Динамо» едва не забил автогол. Впрочем, динамовцы уже в начале второго тайма компенсировали этот досадный момент голом в ворота «Ротора», забитым с пенальти. На 76-ой минуте второй мяч закатился в ворота волгоградского клуба с углового. К тому времени игроки "Ротора" были уже окончательно деморализованы и практически не предпринимали попыток изменить ситуацию. "Вишенкой на торте" стал третий мяч, который волгоградцы пропустили на 91-ой минуте. 
Таким образом, "Ротор" продолжил серию разгромных проигрышей, не забив в шести  последних матчах ни одного гола и проиграв подряд пять матчей. 

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