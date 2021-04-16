ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок

Экономика 16.04.2021 16:11 Новости компаний
0
16.04.2021 16:11 Новости компаний
За первую неделю после снижения ставки по ипотеке с господдержкой до 5,8% ВТБ нарастил число заявок по льготным кредитам до 1,5 тысяч, что на 50% превышает показатели предыдущей недели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, общий объем выданных кредитов по программе достиг 84 тысяч сделок на 270 млрд рублей.
Помимо заявок на кредиты с господдержкой рост спроса отмечен и на программы рефинансирования – на 20% к предыдущей неделе. По ним ВТБ снизил ставки на 0,4 п.п., до 7,8%.
«В этом году спрос на покупку недвижимости в России сохраняется на высоком уровне, в первом квартале мы выдали рекордный объем ипотеки. Наша стратегическая задача – сделать жилищные кредиты для населения максимально доступными и выгодными, поэтому в начале апреля мы снизили ставку по программе с государственной поддержкой. Заемщики отреагировали на наш дисконт ростом числа заявок – всего за неделю он вырос в 1,5 раза. Мы готовы удовлетворить спрос населения в полном объеме – в планах ВТБ на первое полугодие 2021 года выдать 150 млрд рублей льготной ипотеки», - заявил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.
ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам с 9 апреля. В рамках программы с господдержкой ставка снижена на 0,3 пп, до 5,8% годовых. Предложение действует до 31 мая текущего года.
Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 года. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.
Реклама
Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежом16.04.2021 17:33
Экономика 16.04.2021 17:33
Волжский трубный завод отметил 20-летие ТМК16.04.2021 14:54
Экономика 16.04.2021 14:54
В Росии возобновились льготные автомобильные программы16.04.2021 13:17
Экономика 16.04.2021 13:17
Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускорится16.04.2021 12:28
Экономика 16.04.2021 12:28
50 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента16.04.2021 12:20
Экономика 16.04.2021 12:20
Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области16.04.2021 11:29
Экономика 16.04.2021 11:29
Банк «Открытие»: аукционы ОФЗ показали рекорд15.04.2021 21:05
Экономика 15.04.2021 21:05
За год портфель под управлением СберПервого вырос на 500 млрд рублей15.04.2021 17:36
Экономика 15.04.2021 17:36
В Волгоградской области рекордно подорожало топливо класса премиум15.04.2021 17:10
Экономика 15.04.2021 17:10
ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования15.04.2021 17:06
Экономика 15.04.2021 17:06
Банк «Открытие» повысил эффективность сбора просроченной задолженности за счет внедрения Otkritie Collection15.04.2021 16:45
Экономика 15.04.2021 16:45
Количество акционеров ВТБ в Волгоградской области увеличилось вдвое15.04.2021 13:58
Экономика 15.04.2021 13:58
Сергей Русанов, банк «Открытие»: россияне готовы к цифровой трансформации банков15.04.2021 13:12
Экономика 15.04.2021 13:12
Татьяна Гомзякова, банк «Открытие»: цифровые навыки, скорость и непрерывное обучение – новая норма для рынка труда15.04.2021 10:12
Экономика 15.04.2021 10:12
Открытие Private Banking поддержал благотворительный аукцион фонда Cosmoscow15.04.2021 09:45
Экономика 15.04.2021 09:45
Реклама