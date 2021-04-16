Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области

Экономика 16.04.2021 11:29
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16.04.2021 11:29
Первая сделка в регионе по продаже флагманского продукта дочерней компании Сбера CognitivePilot при содействии Волгоградского отделения Сбербанка была заключена с агропромышленной компанией ООО «Фермалэнд». Сельскохозяйственные товаропроизводители Волгоградской области начнут использование отечественной технологии роботизированной уборки урожая на базе искусственного интеллекта.
Внедрение технологии CognitiveAgroPilot в систему управления комбайна позволит увеличить производительность, снизить расход ГСМ, сократить потери культуры при уборке, а такжедаст возможность механизаторусконцентрироваться непосредственно на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.
Система CognitiveAgroPilot способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. К тому же внедренная технология обеспечивает работу в любых погодных условиях и при любой освещенности.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Возможность оценить преимущества новой технологичной системы CognitiveAgroPilotдоступна в том числе и аграриям нашего региона, и первая сделка при поддержке банка в регионе уже реализована. Уверен, что система на основе искусственного интеллекта докажет свое преимущество над традиционными подходами в агропромышленном секторе».
Александр Абалмасов, генеральный директор ООО «Фермалэнд»: «Мы с большой заинтересованностью готовы внедрять новые прогрессивные идеи и разработки, которые могут быть использованы в производственных процессах нашего предприятия и помогут улучшить итоговый результат деятельности всего бизнеса.Уже этим летом уборочная кампания на полях пройдёт под девизом работы искусственного интеллекта на благо Волгоградского региона».
ООО «Фермалэнд» – сельскохозяйственное предприятие Волгоградской области, занимающееся выращиваем, поставкой, экспортом твердых и мягких сортов пшеницы, горчицы. Компания также развивает свою деятельность по другим направлениям, включающим в себя выращиванием риса, фасоли и производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы.
Сергей Беккер, директор по продажам CognitivePilot: «Современное сельское хозяйство высококонкурентно и без использования технологий нового поколения, систем искусственного интеллекта, лидирующие позиции удержать сложно. Это более высокая эффективность и управляемость. Это принципиально новые возможности для агрохозяйств, иной уровень бизнеса».
В ходе сезона уборки урожая 2020 года с июня по октябрь более 350 комбайнов, оборудованных системой Cognitive Agro Pilot, в 35 регионах России, автономном режиме обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.
По итогам уборки 2020 года экспертами подсчитано, что Cognitive Agro Pilot позволяет:
- Сократить сроки уборочных работ в среднем до 25%
- Сократить прямые потери урожая от 8 до 13%
- Снизить расхода топлива во время уборки до 5%
- Повысить дневную выработку механизатора до 25%.
В сентябре 2020 года система Cognitive Agro Pilot была удостоена звания «Инновация года в области уборки урожая» по версии престижной международной премии Agriculture Technology Breakthrough Awards 2020, а годом ранее стала призёром международной премии AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым журналом Autonomous Vehicle Technology.
Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищённого планшета на базе ОС Android.
Фото пресс-службы "Cognitive Pilot"
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