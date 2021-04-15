Экономика

Банк «Открытие» повысил эффективность сбора просроченной задолженности за счет внедрения Otkritie Collection

Экономика 15.04.2021 16:45
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15.04.2021 16:45


Внедрение новой системы Otkritie Collection, автоматизирующей работу департамента проблемных активов, позволила банку «Открытие» оптимизировать процесс по сбору просроченной задолженности и снизить расходы на юридические взыскания. Как сообщила  ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от «Техносерв Консалтинг».
«Новое решение объединило все подразделения банка «Открытие», задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопасности, юридическую службу, отдел по работе с коллекторскими агентствами, службу анализа и контроля, – сообщил вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития банка «Открытие» Дмитрий Первухин. – Система предоставляет возможность применения как массовой (поточной), так и индивидуальной работы с должниками на различных этапах взыскания; дает возможность организовать эскалацию мер — от мягкого напоминания до судебного преследования. Otkritie Collection повышает прозрачность и управляемость процесса сбора долгов».
«Наша компания осуществила масштабный проект по внедрению системы Otkritie Collection, в основу которого легло собственное решение ТСК, а также обеспечила дальнейшее развитие функционала под требования бизнеса. Переход к использованию этого продукта означает движение банка к созданию единого прозрачного информационного пространства, в котором будет легко прослеживаться работа с каждой проблемной задолженностью. Система обеспечивает преемственность бизнес-процессов департаментов, каждый из которых подхватывает работы с определенным активом на своем этапе», — подчеркивает Сергей Ульянов, директор проектов «Техносерв Консалтинг».
При разработке нового комплекса банка «Открытие» большое внимание уделялось менеджменту процессов на первом этапе досудебного взыскания задолженности, когда срок просрочки минимален (Soft-Collection). Информация о потенциальной задолженности оперативно поступает сотрудникам контакт-центров, а своевременное напоминание заемщику о сумме и графике платежей позволяет успешно урегулировать до 90% случаев просроченной задолженности. В CRM-системе автоматически составляются запросы и жалобы, а также организуется работа выездных бригад и формируется отчетность.
На втором этапе работы с заемщиком, если урегулировать погашение задолженности не удаётся, подключается функционал судебного конвейера. Этот модуль формирует пакет документов для юридического департамента банка, а также оперативно отправляет необходимые документы в исполнительное производство. В процессе работы учитываются все связи и события, о которых есть информация базе данных.
После получения судебного решения начинается стадия исполнительного производства и выбора стратегии работы с должником. В зависимости от категории и суммы долга система сама запланирует задачи и закрепит их за определенными сотрудниками банка, а также свяжет вместе несколько событий по исполнительному делу.
«TSC Collection является универсальным многофункциональным и легко масштабируемым продуктом, который позволяет компаниям на его основе развивать собственные решения. ИТ-решение легко адаптируется под задачи бизнеса и интегрируется с уже существующими системами, в том числе, АБС, ERP, SMS, Call-центрами», — отметила Марина Любимова, директор по работе с ключевыми клиентами «Техносерв Консалтинг».
TSC Collection является продуктом «Техносерв Консалтинг» и разработан на платформах Oracle Siebel CRM.

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