Крупный заказ на разметку дорог в Волгограде получила фирма родственницы экс-депутата





В Волгограде подведены итоги электронного аукциона на разметку дорог в четырех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, около 60 миллионов рублей по итогам закупочной процедуры, проводимой МБУ «Северное», освоит компания «Аспект-Дорзнак», которая стала победителем аукциона. Одним из учредителей фирмы является Нина Девятова, как следует из данных открытых источников. Нину Девятову называли супругой депутата Волгоградской гордумы Михаила Девятова.

Победитель аукциона должен будет разметить дороги в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города, используют традиционную эмаль, а также микростеклошарик, термопластик и холодный пластик. Завершение работ по разметке дорог в этих районах обозначено концом августа этого года.

Интересно, что срок гарантии на разметку дорог эмалью составляет всего 3 месяца. При этом водители и пешеходы в Волгограде довольно часто жалуются на слишком короткий век дорожной разметки.

Напомним, в предыдущие годы постоянным победителем аукционов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки было УНПП «Аспект», также подконтрольное Михаилу Девятову. Так, контрольным пакетом акций этой фирмы владела Нина Александровна Девятова. Ранее директором компании был Виктор Михайлович Девятов.



