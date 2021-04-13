Происшествия

У бизнесвумен из Волжского изъяли контрафактные часы на 4 млн рублей

Происшествия 13.04.2021 10:31
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13.04.2021 10:31


25-летнюю жительницу Волжского поймали на продаже контрафактных часов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волжскому было установлено, что женщина купила наручные часы с логотипом популярных брендов на рынке за пределами региона. Далее она поставляла их в магазин без договора с правообладателем товарного знака. Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей. Предпринимательнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются. 
Фото: пресс-служба ГУ МВ России по Волгоградской области

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