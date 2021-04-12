Экономика

ВТБ повысил доходность по накопительному счету «Копилка» до 6%

Экономика 12.04.2021 10:31
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12.04.2021 10:31


ВТБ повышает ставку по накопительному счету «Копилка». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в первые три месяца пользования счетом ставка составит 5% годовых, а при подключении опции «Сбережения» к Мультикарте доходность по счету увеличится до 6%.
Повышенная ставка 5% действует как для новых клиентов ВТБ, так и для тех, кто уже является клиентом банка и ранее не пользовался накопительным счетом либо пользуется накопительным счетом менее трех месяцев. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Увеличить доходность на 1 п.п., до 6% годовых, можно подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте.
«За последние годы популярность накопительных счетов как сберегательного инструмента значительно выросла, а объем средств на них кратно увеличился. «Копилка» от ВТБ позволяет гибко управлять своими финансами и при этом получать доходность на уровне классического депозита. Сегодня мы предложили клиентам еще более выгодные условия по продукту: это позволит познакомиться с инструментом тем, кто еще не использовал его, и диверсифицировать свой портфель сбережений», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении клиент может поставить цель для накопления и указать сроки, а также настроить автопополнение счета – этой возможностью уже воспользовались свыше 150 тыс. клиентов ВТБ.

 

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