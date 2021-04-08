Не тресните: бензин в Волгоградской области за три месяца подорожал на рубль





За три месяца этого года в Волгоградской области некоторые виды топлива подорожали на целый рубль. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата за этот год. Так, больше всего повысились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Если в настоящее время стоимость АИ-92 составляет 45,06 руб. за литр, то в начале года бензин этой марки стоил 44,09 руб. за литр. Бензин АИ-95 сейчас можно приобрести в среднем за 49,80 руб., а в начале года он стоил почти на рубль дешевле – 48,74 рубля.

Примерно одинаково подорожали в регионе дизтопливо и бензин АИ-98. Так, литр солярки в начале года стоил 48,16 рубля, а теперь на 52 копейки больше. Премиальное топливо – бензин марки АИ-98 – стало дороже с начала года на 53 копейки (52,96 рубля за литр). Если такие темпы подорожания бензина сохранятся, то к концу года средняя стоимость топлива может увеличиться еще на три рубля.

Напомним, выдвигаются различные и ставшие уже традиционными версии о причинах подорожания бензина – начиная от снижения предложения топлива на биржевых торгах, заключения нового соглашения ОПЕК+ и заканчивая ростом мировых цен на нефть. Особенно «экзотической» можно считать версию, озвученную недавно ФАС. Это ведомство связало рост цен на топливо с трескучими морозами в России.



