Бывшей высокопоставленной сотруднице полиции в Волгограде грозит реальный срок после разоблачения службой безопасности
Расследования 08.04.2021 13:27
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08.04.2021 13:27
Прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшей высокопоставленной сотрудницей полиции. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 31-летняя капитан полиции работала в должности заместителя начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, подведомственной отделу полиции №1 СУ УМВД по Волгограду.
По версии следствия, обвиняемая в августе 2020 года по просьбе своего знакомого установила местонахождение мужчины, который якобы был должен одному из коммерсантов крупную сумму денег. При отсутствии законных оснований женщина вынесла заведомо ложное постановление о приводе должника как подозреваемого в преступлении по уголовному делу, ранее направленному в суд в отношении другого человека.
Данное постановление она передала участковому уполномоченному, который доставил мужчину в отдел полиции.
Обвиняемая даже обеспечила общение по телефону коммерсанта с "задержанным", у которого в грубой форме было потребовано возвратить долг. Только после этого мужчину отпустили.
В действительности доставленный в райотдел волгоградец участником уголовного процесса не являлся, правовых оснований для осуществления его привода не имелось. В этой связи были нарушены конституционные права гражданина, дискредитирована деятельность органов внутренних дел, считают в прокуратуре.
Оперативное сопровождение осуществлялось управлением службы безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Вину бывшая сотрудница полиции полностью признала. Дело будет рассматривать Тракторозаводский районный суд Волгограда.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
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