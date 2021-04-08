В Волгоградской области водитель пытался взвалить вину на погибшего в ДТП подростка

Расследования 08.04.2021 12:49
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08.04.2021 12:49
26-летнему Михаилу Самченко придется провести в колонии-поселении два года, а потом еще столько же не садиться за руль после ДТП, в котором погиб подросток. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, трагедия произошла 10 августа 2018 года примерно в 20 часов 30 минут. ВАЗ 21093 под управлением мужчины двигался по ул. Обороны в г. Михайловке Волгоградской области с превышением допустимой скорости – 85 км/час, причем в условиях опустившихся сумерек. Машина сбила 15-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть. Мальчик скончался в больнице.
По приговору Михайловского районного суда Волгоградской области от 20 января 2021 года Михаил Самченко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на такой же срок. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей.
Приговор районного суда обжаловала стороной защиты, полагавшая, что водитель не виновен в дорожно-транспортном происшествии. А трагедия произошла, по мнению адвоката, по причине нарушения пешеходом правил дорожного движения.
Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав участников процесса, не согласился с доводами защитника осуждённого. Суд пришел к выводу, что именно нарушение водителемпунктов 10.1, 10.2 правил дорожного движения РФ находится в прямой причинно-следственной связи между действиями последнего и наступившими последствиями.
В этой связи суд апелляционной инстанции исключил из числа смягчающих наказание жителя Михайловки обстоятельств – а именно, противоправность действий погибшего подростка, оставив приговор в остальной части без изменения. Приговор Михайловского районного суда Волгоградской области вступил в законную силу.
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