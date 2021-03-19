Фазенду для шумных вечеринок обустроил волгоградец на крыше элитной многоэтажки











В Волгограде житель элитного дома расширил свою жилплощадь за счет общей крыши и оборудовал на ней настоящую зону отдыха для своей семьи и друзей. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница девятиэтажки Ольга Ульева, проживающая на последнем этаже, несколько лет назад в ее квартире начались проблемы, связанные с постоянными протечками. Периодически вода выливалась прямо из светильников. Из-за затопления квартиры семья оставалась без света порой на несколько недель. А Ольга всерьез стала переживать за здоровье 12-летней дочки, которая перенесла тяжелое легочное заболевание, но вынуждена жить в сырой квартире, да еще и отключенной от электричества.

По мнению Ольги, причиной постоянных протечек крыши может быть домик, который жилец девятиэтажки Андрей Л. соорудил, расширив свою квартиру. Он увеличил жилплощадь за счет крыши, оборудовав в стене своего жилища выход на кровлю. Мужчина обосновался здесь капитально. Территория вокруг сооружения под черепицей уложена тротуарной плиткой, на краю крыши установлено ограждение. По словам Ольги, ее сосед регулярно здесь отдыхает в компании друзей. Праздники проходят на всю катушку – с громкой музыкой, шашлыками и разборками. Другие жильцы попасть на крышу не могут. Выход, который должен выполнять функцию запасного на случай пожара, оборудован сигнализацией и находится под охраной, которую, как утверждает Ольга, организовал жилец дома.





По словам Ольги, решить проблему затопления квартиры в своем ТСЖ "Каскад" она пытается уже почти три года. «ТСЖ составляет акты, а управляющая Дынкина обещает отремонтировать крышу. Так продолжается и по сей день. Зимой она просит подождать до лета, потому что идут дожди и снег. Летом, по ее словам, она не может найти рабочих, потому что они в отпуске. И так несколько лет подряд. Такие же обещания я слышала на требование демонтировать тротуарную плитку с крыши. Единственное, что они делают - расстилают пленку», - рассказывает женщина.

Однако признавать связь между протечками и комплексом сооружений на общей крыше Надежда Дынкина не хочет и пеняет на осадки. Ольга Ульева безуспешно пытается выяснить главное – на каком основании жилец Андрей Л. захватил часть крыши и есть ли у него на это разрешающие документы? На последний запрос женщины управляющая ТСЖ «Каскад» направила ей сногсшибательный ответ - мол, Андрей Л. обратился за этими документами в «архив администрации Центрального района» и предоставит их по мере получения. Что это за загадочный архив администрации Центрального района и почему собственник, который произвел перепланировку, не имеет их в наличии, остается непонятным.





Между тем, попытки Ольги Ульевой привлечь внимание чиновников и надзорных органов к сомнительной постройке на крыше, которая является общедомовой собственностью, терпят крах. Женщина неоднократно вызывает полицию, она также обращалась с заявлением в отдел полиции №4, где ей отказали в возбуждении уголовного дела, и сообщили Ольге Ульевой, что планировка квартиры гражданина Л. узаконена, сославшись на показания самого жильца и управляющей ТСЖ Дынкиной. В управлении жилинспекции Волгограда отказались проводить проверку по заявлению волгоградки на том основании, что оно подано не через сайт госуслуг, и предложили обратиться за возмещением материального ущерба в суд. В прокуратуре Центрального района, куда на днях приходила женщина, перенаправили ее заявление по поводу самовольной реконструкции помещений многоквартирного дома главе Волгограда.

Правда, после недавнего похода Ольги Ульевой в прокуратуру сотрудник ТСЖ попытался снять часть плитки, уложенной на крыше. Рабочего с управляющей «застукала» на кровле Ольга. За это Надежда Дынкина чуть не закрыла молодую женщину на крыше.





Кто же такой, этот Андрей Л., который, как Карлсон, живет на общей крыше? Это предприниматель средней руки. Его фирма занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. По словам Ольги, мужчина поделился с ней, что отдыхает на той самой крыше с важными людьми в районе, а потому предлагал не «суетиться». Однажды и вовсе ласково спросил, не боится ли она упасть с девятого этажа. Не постеснялся даже находившейся в этот момент рядом управляющей ТСЖ «Каскад» Надежды Дынкиной. После этого Ольга стала переживать за себя и свою дочь.

Попытка пообщаться с Андреем Л. не увенчалась успехом. Почему-то домофон, куда позвонил корреспондент ИА «Высота 102», сразу выключился, а потом и вовсе оказался недоступен для связи с квартирой.

Надежда Дынкина, между тем, в телефонном разговоре с Ольгой Ульевой призналась, что не имеет отношения к перепланировке квартиры предпринимателя и сослалась на то, что «такое наследство ей досталось».

Ольга Ульева удивляется бездействию различных инстанций, куда она обращалась. «Получается, что каждый жилец дома может беспрепятственно строить на общей крыше дома, укладывать плитку, а кто-то, возможно, захочет поставить там баньку или разбить огородик, если никого, в сущности, не волнует, что происходит с общедомовым имуществом?», - недоумевает она. Но волгоградка полна решимости доказать, что закон одинаков для всех, независимо от того, есть влиятельные друзья у человека, его нарушившего, или нет. Хотя некоторые ее соседи, опустив руки в бесполезной борьбе с уверенным в себе жильцом дома, просто продали свои квартиры и уехали подальше от проблем и неприятностей.

P.S. Когда материал готовился к публикации, Ольга Ульева сообщила ИА "Высота 102", что управляющая ТСЖ Надежда Дынкина обвинила ее в том, что она ее "терроризирует", из-за чего Дынкина заболела, и пригрозила ей, что написала на нее заявление в правоохранительные органы. Редакция ИА "Высота 102" будет следить за развитием событий.



