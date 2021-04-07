У волгоградской бабушки похитили крупную сумму в рублях и в евро





Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже крупной суммы денег у пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограда, 83-летняя местная жительница впустила в свою квартиру неизвестных женщин, которые представились ей сотрудницами пенсионного фонда. Незнакомки сообщили волгоградке о том, что проводится денежная реформа и им необходимо переписать номера с имеющихся у нее банковских купюр якобы для того, чтобы впоследствии обменять их на банкноты нового образца. Злоумышленницам удалось отвлечь пожилую женщину и похитить из комнаты 194 000 рублей и 3 900 евро. Обнаружив пропажу денег, женщина незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.

Потерпевшая смогла запомнить приметы преступниц. Одна из них - женщина славянской внешности, на вид 40 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волос темный. Одета: куртка и шапка серого цвета, на лице маска. Второй женщине на вид 30 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, глаза карие. Одета в куртку до колен бежевого цвета, на голове шапка бежевого цвета, на лице медицинская маска.

Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступниц.



