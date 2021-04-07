Расследования

В КСП вывели чиновников на «Чистую воду» после проверки реализации нацпроекта в Волгоградской области

Расследования 07.04.2021 07:48
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07.04.2021 07:48


Вопиющие нарушения были выявлены аудиторами КСП Волгоградской области при проверке  реализации подпрограммы «Чистая вода», являющейся частью госпрограммы Волгоградской области и нацпроекта «Экология». Как сообщили ИА «Высота 102» в контрольном органе,  в частности, проверка показала, что реконструированная станция водозабора и станция водоочистки в Куйбышевском сельском поселении Среднеахтубинского района Волгоградской области фактически не функционирует. Выяснилось, что местное население так и не получает воду из-за  отсутствия сетей водоснабжения. Согласно контракту, срок выполнения работ на разработку проекта по строительству сетей водоснабжения был установлен в конце марта этого года. Однако проект в 1 квартале 2021 года только проходил государственную экспертизу.
«В связи с отсутствием бюджетных назначений для достижения главной цели программы – обеспечения населения с.п. Куйбышев чистой питьевой водой, разобщенностью этапов выполнения работ по двум объектам, недостаточной координацией этапов работ со стороны комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области затраты на выполнение работ по реконструкции станции водозабора, станции водоочистки с.п. Куйбышев Среднеахтубинского района в размере 37,9 млн. руб. являются безрезультативными расходами», - говорится в выводах КСП.
Кроме того, отсутствие блока обеззараживания воды с ультрафиолетовым излучателем при реконструкции привело к несоответствию выполненных работ техническому заданию к контракту и проектной документации - отобранные пробы воды не отвечают требованиям СанПиН.
Аудиторы уличили комитет ЖКХ Волгоградской области и в недостаточном контроле над расходованием субсидий муниципальными образованиями при реализации подпрограммы «Чистая вода». За нарушение условий предоставления субсидий в 2019 году КСП составлены протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц трех муниципальных образований.
Так, проектирование объекта в г. Николаевске и реконструкция объекта в Куйбышевском сельском поселении Среднеахтубинского муниципального района в срок не были завершены. Реконструкция объекта в городском поселении Петров Вал Камышинского муниципального района осуществлялась в отсутствии необходимого положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
В документах на выделение субсидии на оплату проектирования объекта, предоставленных администрацией Николаевского муниципального района в комитет ЖКХ, отсутствовали положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, результаты  инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Несмотря на это, средства областного бюджета в размере 3,1 млн. руб. были перечислены муниципальному образованию.
Проверкой также установлены факты принятия и оплаты невыполненных работ и необоснованные расходы (г. Суровикино, городское поселение Петров Вал Камышинского муниципального района, Куйбышевское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района) на общую сумму 5 млн. руб.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Чистая вода» по итогам 2019 года являлась недостоверной в части отражения фактических расходов за счет внебюджетных средств, а также формирования плановых и фактических значений целевых показателей за счет бюджетных и внебюджетных средств.
В начале 2021 года в подпрограмму внесены изменения, согласно которым значения целевых показателей по годам достижения приведены в соответствие с финансированием и завершением реализации соответствующих мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, отметили в КСП.

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