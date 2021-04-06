ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынке

Экономика 06.04.2021 09:05 Реклама
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06.04.2021 09:05 Реклама
ПСБ запустил акцию «Быстрый выход на сделку» при покупке жилья на вторичном рынке и оформлении кредита в течение 30 дней с момента одобрения банком ипотечной заявки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В рамках акции клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 7,89% при покупке квартиры по договору купли-продажи у партнеров банка – крупнейших агентств недвижимости и застройщиков. Для клиентов, которые предпочитают самостоятельный поиск недвижимости, ставка снижена до 8,44%.
Также снижены ставки для клиентов, оформляющих ипотеку на сумму более 10 млн рублей, – до 7,77% годовых в рамках акции «Крупная сумма».
Оба предложения действуют до 15 апреля 2021 года во всех регионах присутствия банка.
«Мы видим увеличение спроса на ипотеку на вторичном рынке. Это связано отчасти с недостатком предложения новостроек в ряде регионов, кроме того, многие заемщики предпочитают купить готовое жилье, чтобы сэкономить время и деньги на ремонт и обустройство квартиры.
ПСБ улучшает условия по всем востребованным ипотечным программам: в марте банк снизил ставку по ипотеке с господдержкой на первичном рынке и параллельно мы запускаем акцию с пониженными ставками на покупку вторичного жилья», – говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.
Справка:
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз Машиностроителей России».
Председатель ПСБ Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России» и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.
Ставка 7,89% годовых в рублях по программе «Вторичный рынок» применяется для держателей зарплатных карт банка, работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета ОРС.
При покупке квартиры у партнеров сегмента «Platinum PSB» ставка – 7,99%. При покупке квартиры у партнеров сегмента «Gold PSB» ставка – 8,19%.
Для остальных категорий клиентов ставка 8,59%. В случае заключения кредитного договора в течение 30 дней с даты принятия Банком решения о выдаче кредита, но не позднее 15 апреля 2021 года, процентная ставка при покупке квартиры у партнеров сегмента «Platinum PSB» –7,89%, у партнеров сегмента «Gold PSB» – 8,04%, для остальных категорий клиентов – 8,44%. Минимальная сумма кредита – 500 тыс рублей.
Максимальная сумма кредита – до 30 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 25 лет.
Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/
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