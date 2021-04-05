Расследования

В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщину

Расследования 05.04.2021 13:23
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05.04.2021 13:23


Поиски 36-летней Марии Виноградовой, пропавшей 2 года назад, не дали положительных результатов, в связи с чем следователи просят жителей Волгограда посодействовать в установлении места нахождения женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, сейчас расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Марию Виноградову видели последний раз в мае 2019 года. Без телефона и документов женщина ушла из дома на улице Семенова-Тянь-Шанского в неизвестном направлении и не вернулась. Все, кто располагает информацией о месте нахождения или последнем месте пребывания женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 (8442) 93-12-11 или «02». Анонимность гарантируется. 
Приметы Марии Виноградовой: рост 150-160 сантиметров, овальное лицо, длинные темно-русые волосы, дугообразные брови, пухлые губы, светлые глаза. Была одета в серую кофту, голубые джинсы, спортивную обувь с логотипом «Адидас». Из особых примет у Марии есть шрам от операции по удалению аппендицита, на лице ямочка от ветряной оспы.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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