Новоиспеченный отец избил соседа, сделавшего ему замечание по поводу громкой музыки и шумной компании. Как сообщил ИА «Высота 102» пострадавший Андрей Афанасьев, 30 марта около шести вечера он обратился в полицию и заявил об избиении.

Инцидент произошел в одном из домов в Ворошиловском районе на улице Клубная.

«Я вышел во двор, чтобы выбросить мусор, и увидел Арсена М. Я попросил его сделать тише музыку, так как моему пожилому отцу нужен отдых. Но он отказался и послал меня в оскорбительной форме. Кричал, что у него сегодня праздник и он может слушать музыку допоздна. Я не был против и просил убрать хотя бы басы. Когда я возвращался к подъезду, то он продолжил угрожать мне. Мы начали ругаться, после чего на крики выбежали его друзья», - рассказал Андрей Афанасьев.

Во время словесной перепалки, к которой присоединилась нетрезвая компания Арсена М., потерпевшему нанесли множественные удары по голове. Почувствовав головокружение и недомогание, Андрей Афанасьев вызвал полицию. По приезду сотрудника профильных органов, хозяйка шумной квартиры рассказала, что у них проходит праздник по причине рождения ребенка, и они не понимают, почему громкая музыка и басы так помешали Андрею. К разбирательству подключился Арсен М., который стал кричать на соседа. Чтобы избежать повторного конфликта, сотрудник полиции отправил потерпевшего обратно в квартиру, но обидчик последовал за ним. Тогда в адрес Андрея и его семьи последовали оскорбления и угрозы повторного избиения. Между мужчинами началась ссора.

Арсен М. не заставил себя долго ждать и ударил соседа по голове в присутствии полицейского и своей компании. Сотруднику правоохранительных органов потребовалось вызывать подкрепление, чтобы усмирить разгневанную толпу. После чего Андрей Афанасьев написал заявление и прошёл судебно-медицинскую экспертизу.

Пострадавший также направил обращения в общественные организации «Армянская диаспора» и «Армянская община». Редакция ИА «Высота 102» связалась с «Армянской диаспорой», где пояснили, что они рассмотрят данную информацию. Но предпринимать активных действий не будут, так как этим должны заниматься сотрудники правопорядка.

«Заявление зарегистрировано, выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам СМЭ установлены телесные повреждения, не причинившие вред здоровью. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.