Происшествия

В Волгограде при тушении горящей травы сгорели провода

Происшествия 02.04.2021 21:24
0
02.04.2021 21:24




В Краснооктябрьском районе Волгограда при тушении пожара сгорели провода линии электропередач. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании сухой травы в балке около  остановки «ЖКО» поступило около трех часов дня. Менее, чем за час  пожарные справились с огнем. Однако пламя успело достигнуть  линии электропередач, после чего раздался хлопок и разлетелись искры. На место происшествия приехала аварийная бригада, которая занялась ремонтом поврежденной линии. 
Автор видео в группе ВК "Жесть Волгограда" Иван Пережогин. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
02.04.2021 15:08
Происшествия 02.04.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2021 13:45
Происшествия 02.04.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2021 12:38
Происшествия 02.04.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2021 13:02
Происшествия 01.04.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2021 11:45
Происшествия 01.04.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2021 10:03
Происшествия 01.04.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2021 09:58
Происшествия 01.04.2021 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.03.2021 12:07
Происшествия 31.03.2021 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.03.2021 10:53
Происшествия 31.03.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.03.2021 09:26
Происшествия 31.03.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.03.2021 22:18
Происшествия 30.03.2021 22:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.03.2021 16:54
Происшествия 30.03.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.03.2021 12:58
Происшествия 30.03.2021 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.03.2021 11:33
Происшествия 30.03.2021 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.03.2021 09:58
Происшествия 30.03.2021 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
В Волгограде при тушении горящей травы сгорели проводаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
«Сеял панику во время пандемии»: главный врач ЦРБ в Волгоградской области судится с защитником прав пациентовСмотреть фотографии
17:01
Инвесторы подали в суд на волгоградские концессии после дефолтаСмотреть фотографии
16:29
Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:48
"Снимал все на видео": за жестокое убийство собаки судят жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
Волгоградский полковник уехал на повышение в Архангельскую областьСмотреть фотографии
15:08
Совесть замучила: обокравший волгоградскую пенсионерку сантехник вернул деньги через соседейСмотреть фотографии
14:57
Было/стало: ищем отличия Волгоградской области образца 2014 и 2021 годовСмотреть фотографии
14:38
Лабораторная работа: волжские студенты познакомились с производством абразивного заводаСмотреть фотографии
13:45
Это все «Джокер»: в Волгограде задержали пьяного 20-летнего водителя без правСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:22
Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверейСмотреть фотографии
12:38
Волгоградский пенсионер "подарил" лжеброкеру почти 6,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде владельца «Тойота Ленд Крузер» отправили в колонию за нападение на работника автосервисаСмотреть фотографии
12:23
Перехитрил сам себя: волгоградец ответит за крупную аферу с мифическими посадками лукаСмотреть фотографии
11:51
Санитарной лаборатории Экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» исполнилось 50 летСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде родственники умершего от COVID-19 водителя "скорой" судятся с больницей и чиновникамиСмотреть фотографии
10:48
Банк «Открытие»: почти треть жителей ЮФО верят в денежные приметыСмотреть фотографии
10:48
Сажать бесполезно: в Волгоградской области миллионы на искусственные леса тратятся впустуюСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молоткаСмотреть фотографии
09:30
В Волжском начнут курсировать дачные автобусыСмотреть фотографии
09:23
«Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации «Сириуса»Смотреть фотографии
20:19
Волгоградским пенсионерам продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
20:18
Олег Савченко: «Формирование комфортной городской среды по нацпроекту выходит на новый уровень»Смотреть фотографии
20:11
Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультомСмотреть фотографии
20:02
Будет полыхать: в центре Волгограда под присмотром пожарных разгорится огоньСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде цены на бензин ползут вверхСмотреть фотографии
17:23
Победители грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна» разыграют 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде долгами за капремонт займется коллекторская компанияСмотреть фотографии
16:03
«Ей всегда не везло с врачами»: пережившая визит пьяных медиков волгоградка умерла в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 