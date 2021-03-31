В Михайловке Волгоградской области нашли замену осужденному мэру





Сегодня Михайловская дума утвердила в качестве временно исполняющего обязанности мэра городского округа. Им стал Александр Тюрин, который только накануне устроился в администрацию городского округа заместителем главы по вопросам ЖКХ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа. Мэра Михайловки уже без приставки «врио» выберут по результатам конкурсной процедуры.

Напомним, Александр Тюрин возглавлял городской округ Новоаннинский. Он уволился по собственному желанию и перешел на работу в администрацию Михайловки. Бывший мэр Михайловки Сергей Фомин был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.



