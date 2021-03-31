Волгоградская бизнесвумен держала в «черном теле» своих подчиненных

Расследования 31.03.2021 20:25
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31.03.2021 20:25
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму более 2,8 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102»старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых окажется директор коммерческой организации, которая занимается разработкой проектов газоснабжения.
По версии следствия, бизнесвумен длительное время не выплачивала заработную плату четырем проектировщикам, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 2,8 млн рублей. При этом в период образования задолженности финансовых трудностей организация не испытывала.
По данным СУ СК по Волгоградской области, руководитель фирмы не выплачивала зарплату своим подчиненным в разные периоды времени, начиная с 2014 года, и на протяжении нескольких лет. Только главному бухгалтеру она задолжала 2,5 миллиона рублей. И не рассчиталась с сотрудниками при их увольнении. Вину в содеянном женщина признает частично.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой региона мировому судье судебного участка № 81 Волгоградской области. Санкция ч.2 ст.145.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Как стало известно ИА "Высота 102", оставшиеся без зарплаты инженеры работали в ООО "ТеплоГазПроект".
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