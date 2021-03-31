Координатору штаба Навального в Волгограде светит армия

Общество 31.03.2021 15:24
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31.03.2021 15:24
Центральный районный суд отказал в удовлетворении требований Евгения Кочегина, координатора штаба Алексея Навального в Волгограде, об оспаривании решения призывной комиссии. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Кочегин обратился в суд с иском к призывной комиссии региона и призывной комиссии Ворошиловского района об оспаривании решения о его призыве на альтернативную службу. В исковом заявлении истец указал, что документы, выданные ему военным комиссариатом, имеют ряд неточностей и противоречий. По мнению истца, решение о его призыве должна была принимать комиссия Ворошиловского, а не Советского района. Также Евгений Кочегин считает, что призывная комиссия должна принимать решение о направлении на альтернативную гражданскую службу, а не о призыве на неё. Истец к тому же указал, что имеет заболевания, препятствующие его направлению на службу. И отметил, что заседание призывной комиссии было проведено в его отсутствие.
Центральный районный суд Волгограда, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, пришёл к выводу о том, что оснований к удовлетворению требований административного истца не имеется. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото: Инстаграм Евгения Кочегина.
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