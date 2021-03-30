Экономика

Оптимизировать и сохранить в условиях продолжающейся пандемии

Экономика 30.03.2021 18:08
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30.03.2021 18:08


Россияне стали больше тратить на товары и услуги по итогам пандемии. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно исследованию СберИндекс доля трат в интернете выросла до 11,8 % от общего объема. При этом почти пятую часть трат наши соотечественники совершили безналичным способом (19,5%). С апреля по декабрь прошлого года почти на 1 трлн. рублей увеличился онлайн - рынок благодаря дополнительным расходам наших соотечественников в интернете.
По данным аналитиков СберИндекс формируется группа потребителей, готовых покупать одежду, бытовую технику и электронику только онлайн, на них пришлось 3,8% всех безналичных трат в этой категории в январе-феврале 2021 года.
Устойчивое перераспределение расходов в пользу онлайн затронуло ту группу потребителей, которая и до пандемии время от времени пользовалась e-com и электронными сервисами. Те же, кто до пандемии в принципе не прибегал к онлайн-услугам, после вынужденного перерыва быстро вернулись к прежней модели поведения.
Как же привести траты семьи в порядок и управлять ими «разумно? Вот несколько реальных советов.
Без оптимизации расходов не имеет смысла вести учёт семейного бюджета. Необходимо провести анализ и вычислить, на что вы тратите деньги ежемесячно. Для этого можно сохранить все чеки и старательно записать все расходы, посчитав все траты и ждать следующей зарплаты. Если вы клиент Сбера, то можете довериться сервису «Анализ финансов» в приложении СберБанк Онлайн, вы сможете подробно узнать, на что уходят ваши деньги и даже посмотреть график ваших зачислений и расходов за месяц.
Следующим шагом станет выбор категории ваших расходов, которые можно оптимизировать. Например, развлечения или любые случайные покупки – пересмотр их может быть крайне полезным. Кстати, сервис «Анализ финансов» позволяет добавить необходимую категорию, если её нет в списке.
Когда есть определенная цель для накопления, то оптимизация становится важным действием и обретает смысл. Откладывая часть зарплаты, начните с комфортной для себя суммы и постепенно ее увеличивайте. Например, есть цель - скопить 150 тысяч рублей на новый модный гаджет, подарок близкому человеку, запланировать путешествие. Важно при этом не поддаться соблазну и потратить накопленное. Помочь в этом может сервис «Копилка»в СберБанк Онлайн, который позволяет автоматизировать процесс накопления и откладывать часть своих доходов в мобильном приложении или web-версии. Периодически указанная вами сумма списывается с вашего счета банковской карты и зачисляется на сберегательный счёт. При этом выбрать время списания, размер суммы и другие условия вы можете сами в банковском приложении.
Помните о «подушке безопасности». В любой ситуации человеку хочется чувствовать себя защищенным, и финансы не являются исключением. Под данной подушкой понимается накопленный объем сбережений, с помощью которого можно прожить в случае возникновения временных денежных проблем (к примеру, потеря работы или затяжной больничный). Вы должны приблизительно определить сумму, которая позволит вам жить определенное время без проблем. В свой расчет вам необходимо включить все ваши расходы и выбрать предполагаемый срок. Как правило, оптимальным периодом считается срок от 3 до 6 месяцев. Эксперты рекомендуют переводить не менее 10% от своей зарплаты и других доходов. Не рекомендуется также хранить деньги дома в наличности, так как у вас появляется соблазн их потратить, а также деньги постепенно теряют свою ценность.
Контроль расходов и доходов может превратиться в занятное времяпрепровождение. Например, можно воспользоваться программами и приложениями, которые собирают информацию о ценах на одинаковые товары в разных магазинах, скидках и акциях. Большинство вещей, которые продаются в магазинах, также можно купить с помощью популярных сервисов объявлений или доставки. Достаточно сфотографировать нужную вам вещь и воспользоваться поиском по фотографии.

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