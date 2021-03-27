



Накануне ООО “Школьное кафе” (учредитель ООО “Виво Маркет”) обратилось с предложением к администрации Волгограда продлить срок проведения переговоров по инициативе о муниципально-частном партнерстве до 1 июня 2021 года.

Как пояснили ИА "Высота 102" в ООО "Виво Маркет", решение инвестора связано с тем, что первоначальная редакция проекта соглашения в результате переговоров с мэрией подверглась значительным изменениям.

Инициатору потребуется дополнительный раунд переговоров с банками и инвестиционными фондами. Стороны могут вернуться к обсуждению инициативы ранее намеченного срока.











