Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных

Экономика 24.03.2021 16:26 Новости компаний
0
24.03.2021 16:26 Новости компаний
«Открытие» увеличивает лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов с 01.04.2021.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, теперь клиенты банка могут ежемесячно снимать с карт до 1,2 млн рублей, а при наличии премиального статуса – до 4 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 300 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Лимит для клиентов со статусом Private/Light Private – 2,5 млн рублей в день.
Указанные лимиты распространяются на дебетовые, кредитные и зарплатные карты любых платежных систем и категорий. Они действуют не только на снятие наличных, но и на прочие расходные операции по картам: переводы на карты сторонних банков, брокерские операции, сделки по финансированию и др.
При этом по переводам на карты сторонних банков для премиум- и Private-клиентов будут действовать отдельные лимиты: 600 тыс. рублей в день и 1,5 млн рублей в месяц.
Реклама
Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»24.03.2021 18:40
Экономика 24.03.2021 18:40
ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»24.03.2021 15:12
Экономика 24.03.2021 15:12
В Волгоградской области зарплата на селе показала рост24.03.2021 14:50
Экономика 24.03.2021 14:50
Новый Renault Duster. Все по-взрослому24.03.2021 12:22
Экономика 24.03.2021 12:22
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»24.03.2021 10:53
Экономика 24.03.2021 10:53
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игры23.03.2021 20:40
Экономика 23.03.2021 20:40
Коронакризис повысил спрос клиентов банка «Открытие» на регулярные накопления и инвестиционные страховые продукты23.03.2021 19:39
Экономика 23.03.2021 19:39
ВТБ прогнозирует рост рынка российского лизинга на 8-10% в 2021 году против падения в 6% в 2020 г23.03.2021 18:56
Экономика 23.03.2021 18:56
Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банках23.03.2021 13:45
Экономика 23.03.2021 13:45
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукции23.03.2021 10:17
Экономика 23.03.2021 10:17
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком22.03.2021 16:09
Экономика 22.03.2021 16:09
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетах22.03.2021 13:45
Экономика 22.03.2021 13:45
ВТБ выдал четверть триллиона ипотеки с господдержкой22.03.2021 11:51
Экономика 22.03.2021 11:51
Поволжский банк Сбербанка нарастил объём эквайринга более чем на 27% в 2020 году22.03.2021 11:32
Экономика 22.03.2021 11:32
Аналитики назвали самую «хлебную» отрасль для заработков в Волгоградской области22.03.2021 10:06
Экономика 22.03.2021 10:06
Реклама