Экономика

Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукции

Экономика 23.03.2021 10:17 Новости компаний
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23.03.2021 10:17 Новости компаний


В 2020 году АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») увеличило поставки за пределы России гранулированной каустической соды, поливинилхлорида, товаров бытовой химии, а также химических продуктов на основе бишофита.
По итогам прошлого года поставки в зарубежные страны одного из основных экспортных продуктов – гранулированного каустика – в денежном выражении по сравнению с 2019-м выросли на 3,7 %. Также в 2020 году на 60,7 % в денежном выражении увеличился экспорт суспензионного поливинилхлорида, на 41,9 % - товаров бытовой химии. В период пандемии коронавируса особенным спросом, как у отечественных, так и у зарубежных покупателей пользуются именно дезинфицирующие и моющие средства из категории товаров бытовой химии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, наибольший рост зарубежных отгрузок в прошлом году пришелся на химические продукты, изготовленные на основе бишофита. Так, экспорт гидроксида магния увеличился на 83,7 %, оксида магния – более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Выпуск специальных марок гидроксида магния позволяет получать готовый продукт с характеристиками, полностью соответствующими требованиям конкретных клиентов в сферах производства композитных материалов, аккумуляторов для электро-автомобилей, специальной кабельной продукции для автомобилей. Это стало возможным благодаря запуску в прошлом году производства поверхностно-модифицированного гидроксида магния мощностью 10 тысяч тонн в год стоимостью более 250 млн. рублей.
В настоящее время специалисты Центра технических и технологических компетенций занимаются разработками новой марки сферического оксида магния, как теплопроводного наполнителя в полимерных композициях, модифицированного гидроксида магния для применения в термопластичных композициях, гидроксида магния для повышения термостойкости сепараторов аккумуляторных литьевых батарей современных мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. Эти новые химические продукты позволят повысить огнестойкость готовых изделий.
Добавим, что в прошлом году волгоградский «КАУСТИК» экспортировал 36 видов своей продукции в 64 страны мира. Коллективы всех предприятий группы «НИКОХИМ» в Волгограде работают в нормальном производственном режиме с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

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