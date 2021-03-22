



Полным ходом идет вакцинация коллектива Гремячинского горно-обогатительного комбината. Прививочной кампании сопутствует активная разъяснительная работа. Напомним, оперативный штаб АО «МХК «ЕвроХим» под руководством председателя Совета директоров компании Игоря Нечаева организовал для сотрудников «горячую линию» с главным разработчиком вакцины «Спутник V» - заместителем директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ Денисом Юрьевичем Логуновым.

В онлайн встрече приняли участие руководители и сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия». Главный разработчик вакцины в прямом эфире подробно объяснил механизм действия прививки, ответил на вопросы коллектива.

Опытом работы по пропаганде вакцинации как наиболее действенного способа защиты от COVID-19 обменялись участники координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

На заседании были рассмотрены возможности для популяризации вакцинации среди рабочих коллективов предприятий, изучены вопросы производства и продвижения российской вакцины «Спутник V».

Рабочую группу РСПП по вакцинации возглавляет первый заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию, председатель совета директоров АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" Игорь Нечаев.

В своем выступлении руководитель группы отметил необходимость еще более активизировать деятельность по пропаганде вакцинации, максимально усилить разъяснительную работу. Игорь Нечаев отметил, что при достижении на предприятиях высокого – 60% и более вакцинировавшихся и переболевших сотрудников, имеющих антитела – уровня защищенных от COVID можно обратиться в Роспотребнадзор и другие контролирующие органы с ходатайством об ослаблении на таком предприятии строгих противоэпидемических мер. Кроме того, создание коллективного иммунитета в коллективах градообразующих предприятий будет способствовать значительному снижению эпидемической нагрузки в моногородах, поможет защитить не только самих работников, но и их семьи, позволит снять вывести из самоизоляции лиц старше 65 лет.

Председатель рабочей группы призвал коллег оказывать всяческое содействие развитию и распространению прививочной кампании и подчеркнул готовность содействовать Минздраву в реализации всех необходимых мер по вакцинированию населения.



