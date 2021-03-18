Здравоохранение

В Волгоградской области проснулись клещи: пострадал ребенок

Здравоохранение 18.03.2021 17:02
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18.03.2021 17:02


Эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами, начался в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, зарегистрирован первый случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. Обращение зарегистрировано у ребенка, проживающего в Волгограде.
Отметим, что продолжительное отсутствие морозов и снега в ряде российских регионов заставило в этом году проснуться клещей раньше срока. Однако выраженная активность этих членистоногих проявляется при температуре выше 8 градусов.  
В ведомстве напоминают, что территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения индивидуальных мер предосторожности при нахождении на природе, а в случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу. Удалять насекомое самостоятельно медики не рекомендуют. 

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