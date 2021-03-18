Всё больше клиентов Сбербанка в Поволжье пользуются СберБанк Онлайн

Экономика 18.03.2021 14:27 Новости компаний
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18.03.2021 14:27 Новости компаний
По итогам 2020 года СберБанк Онлайн пользуются 6 млн клиентов — физических лиц в Поволжье, что на 16% больше, чем в 2019 году, и на 35,5%, чем в 2018-м. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», стало известно в ходе итоговой пресс-конференции Поволжского банка ПАО Сбербанк. Таким образом, ежегодно растёт число клиентов Сбера, выбирающих мобильность.
«Сбер сегодня предлагает как стандартные продукты в современной, удобной форме, так и нефинансовые сервисы. Так, к примеру, у пользователей мобильного приложения появилась возможность оформлять посылки через сервис СберЛогистика, приобретать полисы ИСЖ и автокаско, создавать полноценные выписки по движению средств на счетах, обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов», - отметила Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Также в приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов Салют. Пользователь может выбрать одного из трёх персонажей — Сбера, Джой или Афину, — каждый из которых обладает своим характером и манерой речи. С помощью них в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом.
Чтобы перевести деньги или совершить платёж, достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, а затем сообщить адресата перевода и сумму. Например, так: «Афина, переведи маме тысячу рублей». Или: «Афина, пополни мой мобильный на тысячу рублей». После этого на экран будут выведены детали совершаемой операции. Если всё верно, необходимо сказать: «Подтверждаю». В ходе пресс-конференции топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк продемонстрировали работу данного сервиса.
Кроме того, Светлана Арнаутова отметила, что с помощью СберБанк Онлайн можно легко и просто совершать не только денежные переводы, но и оплачивать онлайн-покупки, не используя при этом привычную пластиковую карту, — речь идёт о современном цифровом сервисе SberPay. В 2020 году на территории присутствия Поволжского банка ПАО Сбербанк сервисом SberPay воспользовалось более одного миллиона раз.
Напомним, пресс-конференция Поволжского банка прошла 17 марта в онлайн-формате. Итоги года подвели Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк и его заместители — Ярослав Костарев и Светлана Арнаутова. Модератором мероприятия выступила Ирина Шихман — журналист, телеведущая, видеоблогер, ведущая авторского канала на YouTube под названием «А поговорить?».
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