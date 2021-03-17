Экономика

В 2020 году около 50 тысяч представителей малого и микробизнеса стали новыми клиентами Сбербанка в Поволжье

Экономика 17.03.2021 16:44 Новости компаний
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17.03.2021 16:44 Новости компаний


На состоявшейся сегодня пресс-конференции при подведении итогов работы за 2020 год топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк отметили, что в 2020 году Сбербанк выбрали 50,3 тысячи новых клиентов, из которых 49,4 тысячи — это клиенты сегмента «малый и микробизнес».
Заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Ярослав Костарев сделал акцент на набирающем, по его словам, популярность среди корпоративных клиентов сервисе Сбера — «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта». В 2020-м данным сервисом воспользовалось более девяти тысяч предпринимателей Поволжья, по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 181%.
Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП и ООО с одним учредителем — без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит. Для регистрации бизнеса клиенту потребуется учётная запись в СберБанк Онлайн и смартфон с операционной системой IOS или Android. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в ФНС. Далее открытие счёта осуществляется дистанционно, без повторного визита.
«В рамках данной услуги после открытия счёта клиент получает бонусы от партнёров Сбера, например месяц рекламы в подарок от 2GIS. Также "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" — это один из сервисов, который предоставляется предпринимателям в рамках комплексной программы — "Бизнес-старт", - отметил Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.
«Бизнес-старт» — набор сервисов Сбербанка и услуг экосистемы Сбера, которые помогают начинающим предпринимателям в становлении своего бизнеса. В его состав входят пакеты услуг РКО, бесплатное подключение эквайринга, юридическая поддержка, удобная бухгалтерия и поиск сотрудников.
Что касается digital-каналов, то, по словам Ярослава Костарева, число активных корпоративных клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк в цифровых каналах превышает 181 тыс. пользователей.

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