Общество

Жилищные сертификаты для многодетных семей могут ввести в Волгоградской области

Общество 17.03.2021 12:43
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17.03.2021 12:43


Альтернативой земельным участкам для многодетных семей в Волгоградской области могут стать жилищные сертификаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в настоящее время профильные ведомства прорабатывают дополнительный механизм поддержки родителей трех и более детей.
Сейчас семьи имеют право на получение только бесплатного участка для строительства дома. В будущем, планируется, что семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, смогут сделать самостоятельный выбор - либо получить землю, либо сертификат. Этот документ можно будет предъявить при покупке квартиры в строящемся или уже введенном в эксплуатацию новом многоквартирном доме. Также его можно будет использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке или для погашения ранее взятого жилищного займа. Важным условием остается покупка квартиры именно на первичном рынке. Номинал сертификата планируют определять с учетом средней рыночной стоимости земельного участка для ИЖС в Волгоградской области.
В период с 2012 по 2020 годы многодетным в регионе предоставлен 11201 участок, в том числе в городском округе город-герой Волгоград – 4126. Часть земельных участков уже оснащена газо-, электро-, водоснабжением. Однако остаются такие территории, где коммуникации еще не подведены. Власти региона заявили, что намерены активизировать работу по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры территорий под застройку. Для этих целей сейчас готовится соответствующий законопроект.

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