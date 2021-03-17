70 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ

Экономика 17.03.2021 07:00 Новости компаний
0
17.03.2021 07:00 Новости компаний
Количество пользователей мобильного приложения ВТБ для дистанционного бухгалтерского обслуживания «Цифра» превысило 70 тысяч. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за последние три месяца в сервисе зарегистрировались 20 тысяч предпринимателей.
В этом году ВТБ выпустил обновление приложения. Сервис стал работать быстрее, кроме того, были расширены возможности пользователей по отправке документов в чате для полноценного общения со специалистами. В ближайшее время планируется запустить сервис проверки контрагентов, а также поддержку в мессенджерах и социальных сетях. Кроме этого, в приложении появятся юридические консультации по вопросам ведения бизнеса.
"Цифра" создана и обновляется с учетом актуальных потребностей малого бизнеса и позволяет ему автоматизировать базовые процессы. Предприниматели, которые уже пользуются сервисом, за эти месяцы вывели платформу в самые скачиваемые приложения в своей категории. Мы продолжаем работать над развитием приложения и ожидаем, что интерес малого бизнеса к нему будет расти, как и количество пользователей», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
Для новых пользователей «Цифры» доступен демопериод в течение 14 дней, в рамках которого они могут бесплатно получать консультации специалистов по любым бухгалтерским вопросам. Также обновлены тарифные планы приложения с учетом потребностей разных сфер бизнеса – появились пакетные предложения для фрилансеров и предпринимателей, занятых в торговле.
ВТБ запустил приложение «Цифра» в марте прошлого года. Сервис представляет собой мобильную бухгалтерию для ИП «под ключ». С помощью приложения пользователи могут вовремя рассчитать и оплатить налоги, быстро подготовить и сдать отчетность в ФНС и фонды, при этом «Цифра» гарантирует корректность отчетов. Сервис позволяет отслеживать финансовые операции, управлять счетами, открытыми в разных банках, и получать помощь от квалифицированных специалистов по любым вопросам, связанным с бухгалтерией и налоговым учетом. За каждым предпринимателем закреплен профессиональный бухгалтер, готовый предоставить квалифицированную поддержку. В этом году «Цифра» стала победителем конкурса «Золотой сайт&Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для бизнеса».
Мобильное приложение «Цифра» доступно как клиентам ВТБ, так и других банков. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.
Реклама
Зарплатные долги снова выросли в Волгоградской области17.03.2021 09:09
Экономика 17.03.2021 09:09
Время пришло: больше привилегий после окончания гарантии для вашего автомобиля16.03.2021 16:21
Экономика 16.03.2021 16:21
5,5 млрд рублей в конверте: как россияне откладывают в СберБанк Онлайн16.03.2021 13:37
Экономика 16.03.2021 13:37
ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"16.03.2021 10:56
Экономика 16.03.2021 10:56
Весна – время обновлений. И для бизнеса?16.03.2021 09:02
Экономика 16.03.2021 09:02
ВТБ запускает в Волгограде кобрендовую карту с сетью «Магнит»15.03.2021 17:44
Экономика 15.03.2021 17:44
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубля15.03.2021 17:18
Экономика 15.03.2021 17:18
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиков15.03.2021 15:11
Экономика 15.03.2021 15:11
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растет15.03.2021 13:21
Экономика 15.03.2021 13:21
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской области15.03.2021 10:34
Экономика 15.03.2021 10:34
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитет15.03.2021 09:20
Экономика 15.03.2021 09:20
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукции15.03.2021 09:05
Экономика 15.03.2021 09:05
Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройки14.03.2021 09:40
Экономика 14.03.2021 09:40
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 млрд рублей13.03.2021 10:13
Экономика 13.03.2021 10:13
«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкой12.03.2021 18:04
Экономика 12.03.2021 18:04
Реклама