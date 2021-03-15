Экономика

ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской области

Экономика 15.03.2021 10:34 Новости компаний
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15.03.2021 10:34 Новости компаний


15 марта ВТБ Мобайл начинает работу в Волгоградской  области. Получить SIM-карту оператора можно во всех отделениях ВТБ в регионе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, жителям Волгоградской области доступны все преимущества мобильного оператора ВТБ. Он предлагает выгодные тарифы и оплаты до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и даже при нулевом балансе. 
Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.
Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. 
ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно, не выходя из дома, через приложение «ВТБ Мобайл Старт».
Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» −15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на  сайте оператора.

При подключении к ВТБ Мобайл клиентам предоставляется бонус, равный сумме внесенного первого платежа, но не более 1000 бонусных рублей, при этом сам платеж может быть на любую сумму.
«Одно из стратегических направлений развития ВТБ - формирование цифровой экосистемы банка, в рамках которой мы интегрируем лучшие сервисы в повседневную жизнь клиентов. Сочетая качественную сотовую связь, безопасность, простоту, а также  привилегии  программы лояльности, ВТБ Мобайл позволит волгоградцам значительно сэкономить на общении, получив при этом высококлассный  сервис. Уверен, данный проект по достоинству оценят не только клиенты ВТБ, но и  другие жители региона», − отметил Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
«С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тыс. человек. Все они ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны», - подчеркнул Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.
ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. Одновременно с Волгоградом состоялся его запуск в Калининградской области.
Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате мобильного приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.


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