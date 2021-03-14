Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройки





Строительство крупных объектов в парковой зоне по улице Николая Отрады, 32 в Волгограде невозможно. В администрации Волгограда опровергли сведения, распространившиеся в интернете о якобы продаже земельного участка в Тракторозаводском районе. "Возведение на данном участке жилых домов, крупных торговых объектов, гостиничного комплекса, автомобильных салонов и прочей коммерческой недвижимости невозможно", - пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда.

На днях в соцсетях появился рекламный ролик о продаже 2 гектаров земли на Спартановке. В видео отмечается, что участок, который деловито назвали "Bank Stadium", подойдет под строительство торгового центра, жилого комплекса, автосалона или гостиницы. "Отсутствие инфраструктуры в районе открывает уникальные возможность для реализации развлекательных спортивных и иных проектов без конкуренции с большим уровнем посещаемости", - завлекает покупателей голос за кадром. Какая именно организация проводит торги, из видео непонятно. Название компании, ее юридический адрес в объявлении не указаны.

В администрации города пояснили, что благоустройство территории по улице Н.Отрады было начато в 2018 году по инициативе одной из волгоградских компаний, выступившей инвестором. Земельный участок находится в долгосрочной аренде - до 2067 года у ООО "Кристалл". Назначение территории - рекреационное. То есть, как подчеркивают в муниципалитете, возможно только создание на ней парковой зоны с размещением объектов для отдыха и досуга горожан.

Проектом, предложенным инвестором, было предусмотрено создание двух спортивных площадок - для игры в теннис и в баскетбол, сети пешеходных дорожек, сектора детских аттракционов на летний период, озеленения, парковки для посетителей, ледового катка - практически все из перечисленного было выполнено. Кроме того, по имеющейся у мэрии информации, инвестор начал проектирование физкультурно-оздоровительного центра для размещения его на пустующей пока части арендуемого участка. Этот объект коммерческая организация намеревалась построить также за счет собственных средств.

"Несмотря на то, что по какой-то причине компания решила отказаться от дальнейшей реализации проекта, назначение данной территории по-прежнему остается рекреационным. В соответствии с действующим законодательством общая площадь застройки земельного участка, относящегося к зоне парков, скверов, городских садов и т.д., не может превышать всего нескольких процентов", - заключили в администрации Волгограда.

Фото: сайт администрации Волгограда.