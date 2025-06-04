



Житель Дзержинского района Волгограда выставил на продажу необычный ретро-автомобиль голубого цвета за 2,5 миллиона рублей.

По словам волгоградца, немецкий автомобиль марки Trabant P601 1982 года выпуска полностью отреставрирован и находится в отличном состоянии.

– Oтpестaвриpовaн c душoй, сделал для ceбя и без вcякого кoлхoзa. Всe узлы и агpeгаты poдные. B oтличном coстoянии, нe тpeбующeм вложeний. Достойный экспонат для коллекции и для прямого назначения, – уверяет в описании к объявлению продавец.

Автомобиль, выпущенный в Германской Демократической Республике, имеет передний привод, 0,6-литровый бензиновый двигатель, механическую коробку передач. За почти полвека машина проехала всего 14 тысяч километров и имела два владельца.

Фото: Авито