



В Волгоградской области суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину уличили в изготовлении порнографических фотографий с участием 11-летней падчерицы.

Известно, что преступление против девочки было совершено жителем Новоаннинского района. Как долго мужчина находился в нездоровых отношениях с ребенком, правоохранители не сообщают. Однако в суде установлено, что вскрылась правда совершенно случайно – во время разговора девочки с мамой.

– Фигурант уголовного дела совершал противоправные действия в отношении 11-летней падчерицы. Впоследствии девочка в доверительной беседе сообщила о произошедшем матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, – рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, мужчина был задержан полицией. Ему было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, а также п. п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.

Решением Новоаннинского районного суда волгоградец был приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован.