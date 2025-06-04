Общество

В Волгоградской области годовой бюджет увеличат до 190 млрд рублей

Общество 04.06.2025 18:00
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04.06.2025 18:00


В Волгоградской области депутатам предстоит утвердить поправки к бюджету на 2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, внесённый в региональный парламент, доходная часть казны увеличится на 1,4 млрд рублей и впервые достигнет 190 млрд. рублей.

Дополнительные средства появятся за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Вместе с доходами на такую же сумму возрастут и расходы. Средства пойдут на образование, здравоохранение, молодёжную политику и социальную поддержку.

Поправками к бюджету на 2025 год также предусмотрено перераспределение расходов по госпрограммам «Обеспечение безопасности», «Использование и охрана водных объектов», «Охрана окружающей среды», «Развитие сельского хозяйства».

При этом запланировано увеличение расходов на развитие транспорта. В 2025 году по соответствующей графе на 415 млн рублей, в 2026 на 150 млн рублей, в 2027 на 144 млн рублей.

Также в документе говорится о необходимости пополнения бюджета за счёт банковских кредитов. В 2026 году регион планирует занять 620 млн рублей, в 2027 ещё 605 млн рублей под 24,5% годовых.

Отметим, дефицит бюджета на 2025 год составит 6,5 млрд рублей, на 2026-2027 год планируется бездефицитным.

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