



Фроловский городской суд Волгоградской области признал приемную мать пропавшего без вести участника специальной военной операции его фактическим воспитателем, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда. В связи с этим женщине теперь полагаются соответствующие выплаты.

Установлено, что в 2007 году биологическая мать участника СВО была лишена родительских прав. В том же году будучи ребенком он был передан на воспитание в приемную семью.

- Молодой человек заключил контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ, при участии в специальной военной операции на территории ДНР он пропал без вести, – рассказали в пресс-службе суда.

Для реализации соцпомощи после потери родственника в ходе спецоперации женщина обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания ее фактическим воспитателем военнослужащего.

- Суд установил, что заявительница являлась фактическим воспитателем будущего участника СВО с 22 августа 2007 года по 05 сентября 2019 года. Она занималась его образованием, заботилась о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, выполняла все возложенные на нее обязанности приемного родителя, вплоть до его совершеннолетия, - добавили в суде.

Решением суда исковые требования заявительницы были удовлетворены в полном объеме