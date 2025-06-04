Волгоградец под прицелом камер угнал «Ниву» у сторожа школы №82





В Дзержинском районе Волгограда своей «ласточки» лишился сторож школы №82, который припарковал машину напротив охраняемого объекта на ул. Ангарской с ключами в замке зажигания.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, это увидел проходивший мимо машины 40-летний ранее судимый волгоградец. Мужчина решил воспользоваться беспечностью хозяина авто и угнал «Ниву» без особого труда. Однако момент преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Далеко уехать у мужчины не получилось. Экипаж областной Госавтоинспекции ночью остановил автомобиль «ВАЗ-2121». Водитель авто был с явными признаками алкогольного опьянения.

- Мужчина не смог предъявить документы на машину, а в ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что автомобиль ему не принадлежит, - сообщили в Главке.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области