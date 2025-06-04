Налоговики предупреждают волгоградцев об уловках мошенников

УФНС России по Волгоградской области предупреждает жителей региона о мошеннических звонках, сообщениях по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица налоговых органов, передает V102.RU. В последнее время в регионе отмечается увеличение числа таких случаев.

- Неизвестные от имени налоговой службы сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, представить пояснения или другие документы, - рассказали в УФНС. - Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию. Действия мошенников направлены на то, чтобы получить доступ к персональным данным граждан.

Аферисты, чтобы завладеть чужими данными и деньгами, могут потребовать:

назвать код для доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг, для регистрации на «Финуслугах», код подтверждения авторизации на других порталах и сайтах или код для смены номера телефона (необходимо обязательно обращать внимание, о чем говорится в направленном Вам на телефон СМС-сообщении, особенно, на наличие в нем фразы: «Никому не сообщайте полученный код!»),

установить специальное приложение или пройти по ссылке, чтобы оплатить налоги или другие платежи.

В УФНС предупреждают, что выполнять вышеуказанные требования нельзя.

- Обращаем внимание, что сотрудники налоговых органов не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, - отмечают в ведомстве.

Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Для этого достаточно ввести свои ФИО и электронную почту, выбрать необходимое обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения. Далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи.

Если гражданин все же пострадал от действий мошенников, то необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Фото из архива V102.RU