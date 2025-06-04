В Котово Волгоградской области на протяжении нескольких дней пытаются исправить ситуацию с нарушением водоснабжения, однако жители продолжают жаловаться на отсутствие ресурса в течение длительного времени. Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, в некоторых домах воды нет более недели, а где-то – уже около двух недель.

– Привокзальная 1-30 воды нет, вторая неделя пошла. Это прям издевательство. Хотелось бы уже вещи постирать, это сколько будет продолжаться? – пишут разгневанные люди в местный паблик.

– Ул. Победы, 5 нету воды Мира, 195а, пятый этаж нет воды, Коммунистическая, частный сектор, воды нет, - цитаты из сообщений.

– Улица Медицинская воды нет. И не было до ремонтных работ. А у меня в доме - грудной ребенок. Плюс два старика, - жалуется другая местная жительница.

– Мира, 133 воды нет 6 дней. Порыв в переулке Волжском. Вода в проулке течет ручьём. В водоканале говорят, что нет солярки ехать и устранять утечки, – сообщает пользователь Марина.

Напомним, ранее сообщалось, что с 25 мая в Котово произошла серия порывов на водопроводе в городской черте. Ремонтные бригады полностью заменили участок длиной более 200 метров, однако трубы стали рваться в других местах.

Накануне власти отчитались об устранении очередной утечки, однако вода во многих домах и квартирах так и не появилась. Жители начали отправлять пачками жалобы в СК РФ, на федеральные каналы и в администрацию Волгоградской области, требуя введения режима ЧС в городе. Лишь недавно власти Котовского района, наконец, объяснили причину продолжительного отсутствия воды в городе.

– В Котово сложилась сложная ситуация с водоснабжением населения по причине недостаточного количества воды поднимаемой из скважин в селе Филино Даниловского района. До 6 июня будет проведен ремонт еще одной скважины, что должно повысить объем поднимаемой воды, – говорится в официальном сообщении.

Между тем, доведенные до отчаяния люди уже не верят в очередные обещания чиновников вернуть им воду.

– Просьба к профессионалам перевести этот ответ на простой язык. Что отвалилось, заглохло, порвалось теперь ещё и на скважинах? Что делать людям? - иронизируют жители.