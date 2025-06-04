Общество

В Волгограде замгубернатора и силовики вошли в комиссию по борьбе с зарплатными долгами

Общество 04.06.2025 14:24
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04.06.2025 14:24


Александр Дорждеев, первый замгубернатора Волгоградской области и председатель комитета финансов назначен председателем межведомственной комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по заработной плате. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области. 

Членами комиссии также стали руководители органов исполнительной власти, чиновники региональных управлений федеральных ведомств, а также главы муниципалитетов, сотрудники ГУ МВД, УФСПП и других силовых структур.

На своих заседаниях члены комиссии будут рассматривать ситуации, связанные с фактами невыплаты зарплат, в том числе по обращениям организаций, граждан и по ситуациям, освещаемым в СМИ.

Между тем, по последним данным Росстата, в апреле задолженность по зарплате в Волгоградской области составила 4,8 миллиона рублей. Это второй по объему долгов показатель среди регионов ЮФО. За месяц долги не уменьшились ни на копейку. В ЮФО самая высокая зарплатная задолженность сложилась в Астраханской области – 8,8 миллиона рублей. Однако в течение месяца в этом регионе ее удалось снизить почти на 40%. Вообще ничего не должны работодатели своим сотрудникам только в трех субъектах ЮФО – Краснодарском крае, республике Адыгея и Ростовской области. 


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