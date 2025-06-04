В Волгограде замгубернатора и силовики вошли в комиссию по борьбе с зарплатными долгами

На своих заседаниях члены комиссии будут рассматривать ситуации, связанные с фактами невыплаты зарплат, в том числе по обращениям организаций, граждан и по ситуациям, освещаемым в СМИ.

Между тем, по последним данным Росстата, в апреле задолженность по зарплате в Волгоградской области составила 4,8 миллиона рублей. Это второй по объему долгов показатель среди регионов ЮФО. За месяц долги не уменьшились ни на копейку. В ЮФО самая высокая зарплатная задолженность сложилась в Астраханской области – 8,8 миллиона рублей. Однако в течение месяца в этом регионе ее удалось снизить почти на 40%. Вообще ничего не должны работодатели своим сотрудникам только в трех субъектах ЮФО – Краснодарском крае, республике Адыгея и Ростовской области.