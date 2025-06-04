Волгоградцам назвали самые прибыльные офисные профессии





Аналитики сервиса Авито Работа рассказали о самых высокооплачиваемых офисных профессиях в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в компании, больше всего работодатели готовы платить начинающим инженерам – от 79 901 тысячи рублей в месяц.

За год зарплата подобных специалистов выросла на 20%. В их обязанности входит проектирование, разработка технических процессов и создание моделей с целью обеспечения эффективности и безопасности проектов.

Менеджеры по продажам заняли в рейтинге второе место с зарплатой 74 038 рублей в месяц, что на 22% больше, чем предлагали работодатели годом ранее. Тройку замкнули менеджеры по работе с клиентами с зарплатой 49 597 рублей.