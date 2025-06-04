Общество

«Управы на них нет?»: в Котово браконьеры продолжают уничтожать живность в пруду

Общество 04.06.2025 17:18
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04.06.2025 17:18


В Котово Волгоградской области неизвестные браконьеры вновь опутали сетями местный водоем. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, незаконные орудия лова снова появились в городском пруду. И это всего лишь через несколько дней после трагедии, произошедшей на пруду, когда в сетях запутались и погибли двое детенышей лебедей. 

Корреспондент ИА «Высота 102» связался с жителем города Константином, который и вытаскивал мертвых лебедят из воды и вызывал полицию 25 мая.

– Мы часто приходим на пруд, подкармливаем лебедей дробленкой, – рассказал мужчина. – Раньше лебеди подплывали на кормежку с малышами, а это, смотрим, лебедят нет. Стали всматриваться, увидели, что-то белеет на поверхности воды. Я взял лодку, доплыл до середины пруда. То, что увидел, меня потрясло. Двое малышей были уже полностью в воду, а третий еще оставался на поверхности, лапка у него запуталась в сетке.

Константину пришлось возвращаться на берег, за ножом. Вернувшись, он вытащил еще живого лебеденка, забрал тельца погибших. А из сетки выпустил в воду живую рыбу. Позднее в камышах мужчина нашел также мертвого бобра. 

О случившемся котовчанин сообщил в полицию. Прибывший на место полицейский составил протокол, в котором мужчина расписался. 

– Больше меня никуда не вызывали. Погибших лебедят я еще хранил пару дней в ведре в техническом колодце, потом похоронил. А сетку отнес в пункт приема помощи для СВО, - продолжил свой рассказ Константин. 

По словам мужчины, местные жители переживают, что трагедия с лебедями может повториться. Ведь браконьеры по-прежнему ставят сети в пруду. 

Сейчас у птиц остались четыре детеныша, каждый день, когда мы приходим сюда, боимся, что снова увидим мертвых лебедят. Тем более, что браконьеры не боятся, они снова взялись за свое, – невесело констатирует мужчина. 

Жители опасаются, что безнаказанность браконьеров приведет к тому, что в пруду изничтожат все живое. И не будет здесь ни прекрасных птиц, ни рыбы, ни других животных. 

Меж тем, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отделе полиции города Котово по указанным фактам зарегистрированы материалы процессуальных проверок.

– В ходе проверок будут изучены все обстоятельства и дана правовая оценка, – говорится в ответе на редакционный запрос. 

Фото: Общественный контроль города Котово / t.me

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