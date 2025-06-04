Расследования

Ущерб более миллиарда: Бастрыкин доложил Путину по делу о терактах на железной дороге

Расследования 04.06.2025 18:12
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04.06.2025 18:12


В трех терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях использовалась взрывчатое вещество иностранного производства и украинские пульты управления. Примерный ущерб составляет более 1 миллиарда рублей. Об этом, как передает V102. RU, сообщил сегодня, 4 июня, президенту России Владимиру Путину глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- В результате этих терактов произошли крушения пассажирских и железнодорожных поездов, погибли и получили ранения различной степени тяжести гражданские лица и работники  железнодорожного транспорта, - сказал глава СКР.

По его словам, первый теракт произошел 31 мая в 22:33 в Брянской области, где в результате трех подрывов взрывных устройств были разрушены опоры установленного над ж/д путями автомобильного моста. В результате с упавшими фрагментами пролетов столкнулся локомотив пассажирского поезда, следовавшего сообщением Климов-Москва, в котором находилось 388 пассажиров. Локомотив и два первых вагона сошли с рельсов. Пострадали 122 человека, из них 7 погибли - это машинист и 6 пассажиров.

Бастрыкин сообщил, что установлены места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. 

- Эксперты установили, что взрывные устройства были снабжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте, - сообщил президенту Александр Бастрыкин.

Он добавил, что при подрыве использовался блок управления украинского производства.

Второй теракт произошел в ночь на 1 июня в Курской области, где был взорван железнодорожный мост. Разрушение путей привело к сходу и крушению состава и пустых товарных вагонов, следующих на рудник в Брянской области. Локомотив загорелся. Пострадали машинист поезда и два его помощника.

Осмотр места происшествия показал, что на железнодорожном полотне произошел одновременный подрыв 5 самодельных устройств, аналогичных тем, которые использовались в первом теракте.

Третий теракт произошел 1 июня в Брянской области во время следования локомотива диагностического комплекса РЖД. Был произведен подрыв 5 взрывных устройств, установленных под полотном железной дороги. В результаты повреждения получил локомотив и пути. Во время осмотра места происшествия были обнаружены два неразорвавшихся взрывных устройства мощностью не менее 2 кг в тротиловом эквиваленте. Для их изготовления также использовалось пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и пульты управления украинского производства.

Бастрыкин отметил, что расследование терактов ведется в тесном взаимодействии с МВД и ФСБ России. 

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