Под Волгоградом собрали первый урожай ранней капусты

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области собрали первые 25 тонн ранней капусты. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства, в ближайшие дни в Городищенском и Ленинском районах начнется уборка редиса, а в Новоаннинском районе готовятся к сбору огурцов в плёночных теплицах..
Параллельно в регионе продолжается сев и высадка поздних культур открытого грунта. В целом овощи уже размещены на площади более 18 тыс. га..
Также сбор овощей опережающими темпами идет в тепличных хозяйствах. Так, на начало июня на площади более 102 гектаров собрано порядка 30 тысяч тонн витаминной продукции.
Фото администрации Волгоградской области