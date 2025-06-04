Север Волгоградской области накрыла стихия: первые кадры

Первые кадры разгулявшейся стихии публикуют жители Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в Новоаннинском районе сильный ветер повалил деревья и порвал провода. Упавшие деревья в некоторых местах перекрыли проезжую часть, городские службы их распиливают и освобождают дорогу для движения транспорта.

В Краснокоротковском поселении Новоаннинского района на несколько часов пропадало электричество.

Напомним, в ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждали о резком ухудшении погоды на некоторых территориях региона – сильных ливнях с градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать до 5 июня.

Фото Новоаннинский сегодня t.me