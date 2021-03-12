В Волгограде силовики накрыли игровой клуб в частном доме

Происшествия 12.03.2021 11:04
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12.03.2021 11:04
В Красноармейском районе Волгограда пресечена деятельность игорного клуба, который работал в частном доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на нелегальное заведение удалось выйти в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, а проникнуть внутрь хорошо законспирированного объекта помогли бойцы Росгвардии.
Доступ в клуб него имели только проверенные, платежеспособные посетители. Территория домовладения была оборудована видеонаблюдением и домофоном, а игроки пользовались системой паролей.
По версии оперативников, организаторами незаконной деятельности являются двоюродные братья в возрасте 31 года и 23 лет, одному из которых принадлежит домовладение.
В момент спецоперации внутри, помимо организаторов, находились четверо посетителей. Изъяты 11 игровых аппаратов и денежные средства в сумме 60 тысяч рублей.
В отношении фигурантов районным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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