Волгоградка погибла в пожаре в "фантомном" доме





Накануне в пожаре, который произошел в аварийном доме, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 16-23. Горела одна из комнат квартиры, расположенной на первом этаже дома №29 по ул. Саушинской. Пожар был потушен в 16-39. По сведениям информагентства, погибла 58-летняя женщина, которая проживала в этой квартире. Ее 75-летнюю мать спасти удалось. Пенсионерку госпитализировали в волгоградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 с отравлением продуктами горения. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки.

Дом №29 по ул. Саушинской, построенный еще в 1952 году, был признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году.

Фото группы ВКонтакте "Жесть Волгограда".