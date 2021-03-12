Волгоградка погибла в пожаре в "фантомном" доме

Происшествия 12.03.2021 08:45
0
12.03.2021 08:45
Накануне в пожаре, который произошел в аварийном доме, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 16-23. Горела одна из комнат квартиры, расположенной на первом этаже дома №29 по ул. Саушинской. Пожар был потушен в 16-39. По сведениям информагентства, погибла 58-летняя женщина, которая проживала в этой квартире. Ее 75-летнюю мать спасти удалось. Пенсионерку госпитализировали в волгоградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 с отравлением продуктами горения. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки.
Дом №29 по ул. Саушинской, построенный еще в 1952 году, был признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году.
Фото группы ВКонтакте "Жесть Волгограда".
Реклама
ФСБ ликвидировало тайные оружейные мастерские в Волгоградской области (ВИДЕО)12.03.2021 12:09
Происшествия 12.03.2021 12:09
В Волгограде силовики накрыли игровой клуб в частном доме12.03.2021 11:04
Происшествия 12.03.2021 11:04
Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)12.03.2021 10:23
Происшествия 12.03.2021 10:23
В Волгограде судимый за кражу зять озолотился на теще12.03.2021 09:26
Происшествия 12.03.2021 09:26
Трое волгоградцев с ножами и палкой задержаны за угрозы убийством11.03.2021 09:43
Происшествия 11.03.2021 09:43
Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на трассе (ВИДЕО)11.03.2021 09:40
Происшествия 11.03.2021 09:40
Совсем некстати: в Волгограде ночью горело кафе11.03.2021 08:49
Происшествия 11.03.2021 08:49
В центре Волгограда пожарные примчались на место «смачного» ДТП (ВИДЕО)10.03.2021 18:40
Происшествия 10.03.2021 18:40
Большой улов: 300 кг живых раков изъяли в Волгоградской области (ВИДЕО)10.03.2021 15:41
Происшествия 10.03.2021 15:41
В Волгограде мошенник наварился на санитарке и фармацевте10.03.2021 14:07
Происшествия 10.03.2021 14:07
Волгоградец оформил полумиллионный кредит на умершую мать10.03.2021 12:17
Происшествия 10.03.2021 12:17
В Волгоградской области пенсионер разбился насмерть на «Ладе Калине»10.03.2021 10:09
Происшествия 10.03.2021 10:09
Тайник с осколочными гранатами обнаружен в Волгограде10.03.2021 09:30
Происшествия 10.03.2021 09:30
Под Волгоградом двое подростков из-за вейпа напали с электрошокером на одноклассника09.03.2021 14:01
Происшествия 09.03.2021 14:01
Накрыли белым: на остановке трамвая в Волжском умер человек09.03.2021 13:27
Происшествия 09.03.2021 13:27
Реклама