



ОАО «РЖД» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция вокзального комплекса Волгоград-1».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в заочном формате документ утвердили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Соглашение, действующее с 2021-го по 2025 год, предусматривает предоставление льготы на уплату имущественного налога.

Как отмечают в ОАО «РЖД», достигнутые договоренности в сфере снижения налогооблагаемой базы будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Волгоградской области и дальнейшему успешному развитию инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД».

Напомним, работы по реконструкции вокзального комплекса Волгограда начались в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. За это время был выполнен значительный объем работ. В частности, для сохранения исторического облика здания отреставрированы потолочные панно в залах ожидания, а также скульптурная группа «Апофеоз труда» и барельефы на фасаде здания.

Для маломобильных пассажиров обустроены пандусы и съезды, смонтированы пониженные прилавки кассовых окон и индукционное оборудование. В здании вокзала установлены мнемосхемы для слепых и слабовидящих граждан, функционируют подъемники, облегчающие передвижение на второй этаж вокзала и на пассажирские платформы. После ремонта открылись бизнес-зал и зал категории комфорт.

Для обеспечения транспортной безопасности возведены два досмотровых павильона с ограждением. Кроме того, были проведены работы по обновлению основных инженерных коммуникаций вокзала, внедрена система «Умный вокзал» и многое другое.



