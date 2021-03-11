ОАО «РЖД» и администрация Волгоградской области договорились о сотрудничестве при реконструкции вокзала Волгоград-1
Экономика 11.03.2021 13:49 Новости компаний
0
11.03.2021 13:49 Новости компаний
ОАО «РЖД» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция вокзального комплекса Волгоград-1».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в заочном формате документ утвердили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Соглашение, действующее с 2021-го по 2025 год, предусматривает предоставление льготы на уплату имущественного налога.
Как отмечают в ОАО «РЖД», достигнутые договоренности в сфере снижения налогооблагаемой базы будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Волгоградской области и дальнейшему успешному развитию инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД».
Напомним, работы по реконструкции вокзального комплекса Волгограда начались в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. За это время был выполнен значительный объем работ. В частности, для сохранения исторического облика здания отреставрированы потолочные панно в залах ожидания, а также скульптурная группа «Апофеоз труда» и барельефы на фасаде здания.
Для маломобильных пассажиров обустроены пандусы и съезды, смонтированы пониженные прилавки кассовых окон и индукционное оборудование. В здании вокзала установлены мнемосхемы для слепых и слабовидящих граждан, функционируют подъемники, облегчающие передвижение на второй этаж вокзала и на пассажирские платформы. После ремонта открылись бизнес-зал и зал категории комфорт.
Для обеспечения транспортной безопасности возведены два досмотровых павильона с ограждением. Кроме того, были проведены работы по обновлению основных инженерных коммуникаций вокзала, внедрена система «Умный вокзал» и многое другое.
Реклама
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в феврале 2021 года11.03.2021 15:09
Экономика 11.03.2021 15:09
Количество бизнес-карт Сбербанка в Поволжье превысило 92 тысячи10.03.2021 20:53
Экономика 10.03.2021 20:53
Группа «Открытие»: 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля10.03.2021 18:17
Экономика 10.03.2021 18:17
Банк «Открытие»: Кубань и Крым станут самым популярным направлением для проведения отпуска в 2021 году среди жителей ЮФО10.03.2021 16:06
Экономика 10.03.2021 16:06
Сады Придонья побывали на «Планете детства»10.03.2021 14:25
Экономика 10.03.2021 14:25
ВТБ снижает ставки по ипотеке10.03.2021 14:07
Экономика 10.03.2021 14:07
«Россети Юг - Волгоград» направит на ремонт электросетевого комплекса Волгограда около 128 млн рублей10.03.2021 11:53
Экономика 10.03.2021 11:53
Инвестиции в развитие ПривЖД в 2020 году превысили 17 млрд рублей10.03.2021 11:08
Экономика 10.03.2021 11:08
ГК «Волгострой» занял лидирующие позиции среди волгоградских застройщиков10.03.2021 09:38
Экономика 10.03.2021 09:38
QR-код поможет абонентам «Волгоградэнергосбыта» провести оплату без комиссии09.03.2021 15:40
Экономика 09.03.2021 15:40
Сбербанк приглашает предпринимателей Волгоградской области на бизнес-форум «СБЕР Бизнес|Live»09.03.2021 13:34
Экономика 09.03.2021 13:34
ВТБ начал прием заявок по госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.009.03.2021 11:38
Экономика 09.03.2021 11:38
На 8 марта женщинам вместо смартфонов подарят умные часы06.03.2021 11:45
Экономика 06.03.2021 11:45
Банк «Открытие»: три четверти жителей юга считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает06.03.2021 09:01
Экономика 06.03.2021 09:01
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды05.03.2021 11:47
Экономика 05.03.2021 11:47
Реклама