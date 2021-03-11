Экономика

ОАО «РЖД» и администрация Волгоградской области договорились о сотрудничестве при реконструкции вокзала Волгоград-1

Экономика 11.03.2021 13:49 Новости компаний
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11.03.2021 13:49 Новости компаний


ОАО «РЖД» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция вокзального комплекса Волгоград-1». 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в заочном формате документ утвердили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Соглашение, действующее с 2021-го по 2025 год, предусматривает предоставление льготы на уплату имущественного налога.  
Как отмечают в ОАО «РЖД», достигнутые договоренности в сфере снижения налогооблагаемой базы будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Волгоградской области и дальнейшему успешному развитию инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД». 
Напомним, работы по реконструкции вокзального комплекса Волгограда начались в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. За это время был выполнен значительный объем работ. В частности, для сохранения исторического облика здания отреставрированы потолочные панно в залах ожидания, а также  скульптурная группа «Апофеоз труда» и барельефы на фасаде здания. 
Для маломобильных пассажиров обустроены пандусы и съезды, смонтированы пониженные прилавки кассовых окон и индукционное оборудование. В здании вокзала установлены мнемосхемы для слепых и слабовидящих граждан, функционируют подъемники, облегчающие передвижение на второй этаж вокзала и на пассажирские платформы. После ремонта открылись бизнес-зал и зал категории комфорт. 
Для обеспечения транспортной безопасности возведены два досмотровых павильона с ограждением. Кроме того, были проведены работы по обновлению основных инженерных коммуникаций вокзала, внедрена система «Умный вокзал» и многое другое.

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