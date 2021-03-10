В Волгограде мошенник наварился на санитарке и фармацевте





Фармацевта и санитарку больницы обдурили на 346 тысячи рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по Волгограду, мошенники звонили своим жертвам под видом сотрудников банка, чтобы предложить оформить кредит и положить деньги на «безопасный» счет.

После оформления кредитов по «выгодному проценту» злоумышленники продиктовали специальный счет, на который женщины перевели деньги. Санитарка больницы отправила более 113 тысяч рублей, а фармацевт - 233 тысячи рублей. Мошенников ищут.