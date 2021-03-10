В Волгоградской области коммерсант "спустил" топливо своей фирмы





Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора сельскохозяйственной фирмы, обвиняемого в недопоставке 200 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как предполагает следствие, в 2017 году обвиняемый, который являлся соучредителем фирмы и руководил коммерческой организацией, по собственному желанию распорядился поставкой более 60 тонн дизельного топлива за 2,3 млн рублей, которая предназначалась для нужд фирмы. Через несколько дней он повторил данную авантюру со 158 тоннами топлива на общую сумму 6 млн рублей.

Расследованием этого дела занималось Главное следственное управление МВД России по Волгоградской области.

Свою вину подозреваемый не признает. Однако на основании собранных доказательств областная прокуратура посчитала, что их достаточно для вынесения обвинительного заключения. Дело уже направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 4 лет.







